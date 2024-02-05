العفو الدولية: "إسرائيل" أطلقت "موجة وحشية" من العنف بالضفة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إنها سجلت "ارتفاعًا صادمًا" في عمليات القتل غير القانوني التي تقوم بها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وفي أربع حالات حققت فيها المجموعة في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة غير القانونية، فقتلت ما مجموعه 20 فلسطينيًا، بينهم سبعة أطفال.

وقالت إريكا حيفارا روساس ممثلة منظمة العفو الدولية: "تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم الفظيعة في غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المميتة غير القانونية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات قتل غير مشروعة، وأظهرت استخفافًا مروعًا بحياة الفلسطينيين".

وأضافت: "إن عمليات القتل غير القانوني هذه تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُرتكب مع الإفلات من العقاب في سياق الحفاظ على النظام المؤسسي الإسرائيلي للقمع والهيمنة المنهجيين على الفلسطينيين".

وأجرى باحثو المنظمة مقابلات عن بعد مع 12 شخصًا، 10 منهم شهود عيان، بمن فيهم مسعفون وسكان محليون، كما تحقق مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة من 19 مقطع فيديو وأربع صور أثناء فحص تلك الحوادث الأربع، وفق البيان.

وقالت المنظمة إنها أرسلت في 26 نوفمبر طلبات للحصول على معلومات من متحدث الجيش الإسرائيلي، وقائد منطقة القدس بالشرطة الإسرائيلية بشأن الحالات الأربع التي حققت فيها، لكنها "لم تتلقَّ أي رد حتى وقت نشر البيان".

وأضافت أنه "في إحدى الحوادث التي وقعت مؤخرًا، داهم الجنود الإسرائيليون مستشفى متنكرين في زي طاقم طبي".

وبحسب تقرير المنظمة، "قُتل ما لا يقل عن 507 فلسطينيين في الضفة الغربية في 2023، بينهم 81 طفلًا على الأقل، مما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تسجيل الإصابات عام 2005".

وقالت إريكا جيفارا روساس: "تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم الفظيعة في غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المميتة غير المشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروع وأظهرت استخفافًا مروعًا بحياة الفلسطينيين"، وفق البيان.

وأفادت روساس بأن عمليات القتل "توفر أدلة صادمة على العواقب المميتة لاستخدام إسرائيل غير المشروع للقوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أثبتت السلطات الإسرائيلية، بما فيها النظام القضائي الإسرائيلي، بشكل مشين، عدم استعدادها لضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين".

ودعت المسؤولة بالمنظمة إلى "تدخل نظام عدالة دولية كفوء"، وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على "التحقيق في عمليات القتل والإصابات، باعتبارها جرائم حرب محتملة تتمثل في القتل العمد والتسبب عمدا في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة".

وقالت إن الوضع في فلسطين و"إسرائيل" هو "اختبار حاسم لشرعية المحكمة وسمعتها. ولا تملك ترف الفشل".

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2023، قتل 299 فلسطينيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنةً بالأشهر الـ9 الأولى من العام. وُقتل ما لا يقل عن 61 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 13 طفلًا، حتى الآن في 2024 بحلول 29 يناير/كانون الثاني، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.