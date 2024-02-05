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540 جنديًا "إسرائيليًا" أصيبوا "بنيران صديقة" منذ بدء المعارك بغزة

05 فبراير 2024 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أظهرت تقارير عبرية، أن 540 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا "بنيران صديقة" منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقبل شهرين، نشر جيش الاحتلال، أن 38 جنديًا قتلوا جراء هذه الحوادث منذ بداية المعارك البرية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن عدد قتلى الجنود "بنيران صديقة" في معارك غزة يمثل خُمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية.

وأوضحت أن بعضهم أصيب بنيران من الجو، وبعضهم بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران جنود المشاة.

وكشفت الإذاعة العبرية، أن أحد الجنود قتل نتيجة رصاصة طائشة أطلقها الجنود الإسرائيليون دون نية إصابته، كما قتل جنديان نتيجة حوادث دعس بالدبابات وناقلات الجند المدرعة، وقتل جنديان نتيجة إطلاق نار من رشاش على ظهر دبابة واثنان آخران، بشظايا ذخائر الجيش.

وبحسب الإذاعة، قال الجيش الإسرائيلي إن عدد الضحايا يعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك العدد الهائل من القوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته، والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي، ونقص التنسيق بين القوات، وأسباب أخرى.

وأشارت إلى أن الحوادث العملياتية وحوادث إطلاق النار الثنائية هي أحداث كان ينبغي تجنبها في الغالبية العظمى.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 562 جنديًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

#غزة #الاحتلال #نيران صديقة #معارك غزة

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