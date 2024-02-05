أبرز عمليات كتائب القسام خلال اليوم الـ 122 من معركة "طوفان الأقصى"

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، صباح اليوم الإثنين، أنّها تمكّنت من السيطرة على طائرة استطلاع صهيونية أثناء المعارك المندلعة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام عن تمكّن مجاهديها من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وبعد ساعات من تلك العملية، قالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكّنوا من إيقاع رتل آليات صهيونية في كمين مركب، وتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقًا في دبابة "ميركفاه"، واستهداف دبابة أخرى بقذيفة الياسين "105" في حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

وفي عملية مشتركة، أعلن مجاهدو القسام وسرايا القدس عن تمكنهم من استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل في خان يونس.

كما استهدفت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعًا لقوات العدو المتوغلة غربي مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ "107".