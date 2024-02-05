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بزعم تنفيذه عملية طعن.. استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس المحتلة

05 فبراير 2024 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الإثنين، النار تجاه شاب فلسطيني شرقي القدس، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن قرب أحد المستوطنات الصهيونية.

وفي التفاصيل الأولية للحدث، أكدت مصادر محلية أنّ الاحتلال الصهيوني أطلق النار صوب شاب فلسطيني عند دوار مستوطنة "معالي أدوميم" قرب بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.

وزعم الاحتلال أن الشاب أخرج سكينًا وحاول تنفيذ عملية طعن لأحد الجنود المتواجدين في المكان.

فيما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب ومنعتْ طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

 

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