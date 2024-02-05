رئيس الموساد السابق: نحن بحاجة إلى 5 سنوات للتعافي من الحرب

غزة - فلسطين أون لاين

أكد الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين، أن "إسرائيل" فشلت بتحقيق أي انتصار على حركة حماس في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر المنصرم.

وأشار كوهين إلى أن تل أبيب تحتاج إلى 5 سنوات للتعافي من تبعات الحرب على غزة، موضحًا أن دولته ستضطر إلى دفع ثمن باهظ لاستعادة الأسرى الجنود من قطاع غزة.

وفي رد على سؤال حول اليوم التالي للحرب، أوضح كوهين أنه لن يكون يومًا مزدهرًا ومشرقًا، مشيرًا إلى أنّ السكان الحاليين في غزة لم يغادر منهم شخص، إذ إنّ مليوني شخص ما زالوا داخل القطاع.

الجبهة الشمالية

وفيما يتعلق بحدوث حرب في جبهة الشمال، قال كوهين إنّ الحرب مع الشمال ستأتي في يوم من الأيام، ولكن في هذه الأيام نحن "مرهقون" جدًا، خاصةً أن الجيش "الإسرائيلي" غير مستعد للتعامل مع ساحتي حرب في الوقت نفسه.

وبوتيرة متواصلة، يتظاهر آلاف "الإسرائيليين"، في عدة مناطق بأنحاء البلاد، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإعادة الأسرى الجنود في قطاع غزة.

ويُشار إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، أسرت في السابع من أكتوبر الماضي نحو 239 صهيونيًا على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، وبادلت عشرات منهم مع الاحتلال مقابل إطلاق سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، بينهم 71 أسيرة و169 طفلًا.