يوم عالمي للتضامن مع غزة ومظاهرات واسعة في مختلف أنحاء العالم

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 122 من تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وارتكاب الاحتلال لآلاف المجازر الدامية بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، قرر بعض الأحرار في العالم تنظيم يومًا تضامنيًا مع قطاع غزة، لتسليط الضوء على المجازر التي مازال الاحتلال الصهيوني يرتكبها في غزة، وإعادة الحشد الإعلامي والأنظار الدولية نحو حرب "الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي هذا السياق، أكد مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، بن جمال، خلال مظاهرة احتجاجية في العاصمة البريطانية لندن، أن يوم 17 شباط /فبراير الجاري، سينطلق اليوم العالمي الثاني للعمل من أجل غزة.



وأشار بن جمال إلى أن الناس في أكثر من 100 مدينة في المملكة المتحدة، ونحو 60 دولة عبر العالم سيقومون بمسيرات للتعبير عن التضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار، في اليوم المحدد.

وانطلقت تلك المظاهرات في المرة الأولى في 13 يناير/ كانون الثاني المنصرم، حيث أعلن فيها مدير حملة التضامن مع فلسطين عن انطلاق مراسم اليوم العالمي الأول للعمل من أجل غزة، شارك فيها أكثر 120 مدينة داخل بريطانيا، ونحو 45 دولة.

أعلن الحراك عن عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها من خلال إطلاق اليوم العالمي للعمل من أجل غزة، جاء في مقدمتها الدعوة إلى وقف إطلاق النار وفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

تأتي تلك الحملة في ظل تواصل المظاهرات والفعاليات العالمية المناصرة للشعب الفلسطيني، احتجاجًا على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.