من جديد.. قصف أمريكي بريطاني يستهدف عدة محافظات يمنية

غزة- فلسطين أون لاين

شنّت القوات الأمريكية البريطانية، الليلة الماضية، عشرات الغارات الجوية العنيفة على عدة محافظات في اليمن.

وأكدت وسائل إعلام يمنية أنّ طائرات العدو الأمريكي البريطاني نفّذت 11 غارة على محافظتي الحديدة وصنعة.

وأشارت إلى أن الغارات استهدفت مناطق متفرقة في المحافظتين من بينهم: رأس عيسى بمديرية الصليف ومديرية باقم ومديرية الزيدية ومديرية الحوك وشرقي مدينة صعدة.

وفي وقت لاحق أعلنت القوات الأميركية أنّها نفذت ضربة "دفاعًا عن النفس" ضد صاروخ كروز حوثي للهجوم البري، ثم قصفت في وقت لاحق 4 صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر.

وفي ساعات المساء الأولى، شنّت طائرات العدو الأمريكي والبريطاني عشرات الغارات الجوية على 6 محافظات يمنية، من بينها العاصمة صنعاء.

يُذكر أنه منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي ينفذ تحالف تقوده الولايات المتحدة عشرات الغارات على عدة مناطق مختلفة في اليمن ردًّا على تضامن اليمن مع قطاع غزة، واستهداف القوات المسلحة اليمنية للسفن البحرية "الإسرائيلية" التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، واشتراطها بوقف العدوان الصهيوني على غزة، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في عزة.