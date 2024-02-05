"لا تعتادوا".. حملة إذاعية دولية لتسليط الضوء على حرب "الإبادة الجماعية" في غزة

غزة . فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني في اليوم الـ 122 على التوالي، ارتكابه عشرات المجازر المروعة بحق المدنيين والآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ، لم يتوقف الاحتلال النازي منذ اليوم الأول عن ممارسة أبشع أنواع الإبادة، بنسف المربعات السكنية، وقتل مئات المواطنين في يوم واحد، وقصف المشافي فوق رؤوس الطواقم الطبية، والمرضى والنازحين، واعتقال مئات الفلسطينيين وممارسة أبشع أنواع التعذيب والتنكيل بحقهم. لم تنته الحرب، ولم يعتد الحر الشريف على شلال الدم الذي لم يتوقف ولم يندمل منذ 4 شهور.

وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة من الإذاعات الفلسطينية والعربية، اليوم الإثنين، حملةً إعلامية ضخمة لبث إذاعي مشترك، تحت عنوان: "لا تعتادوا.. العدوان مستمر".

يبدأ البث من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، بمشاركة عدد كبير من الإذاعات من فلسطين، ولبنان وموريتانيا واليمن وتونس وتركيا، بهدف تسليط الضوء على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وإعادة إحياء الزخم الإعلامي لتغطية الأحداث في قطاع غزة.

وأكد القائمون على الحملة أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه الحملة تعزيز التفاعل الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية التضامن الذي يقوم به أنصار فلسطين في كافة أنحاء العالم.

وأشار المشاركون في الحملة إلى أنّ مشاركتهم في إطلاق بث إذاعي ليكونوا صوت المظلومين في قطاع غزة، يؤكد على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في تسليط الضوء على الحقائق وتحريك الضمائر الإنسانية.