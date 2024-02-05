اشتباكات مسلحة واعتقال أسرى محررين.. الاحتلال يجدد اقتحاماته لمدن الصفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مدن وقرى في الضفة العربية، تخللها اشتباكات ومواجهات ضارية بين الشبان والقوات المقتحمة.

في متابعة "فلسطين أون لاين" آخر تطورات الاقتحامات اليومية، فقد أكدت مصادر صحفية أن عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال اقتحم مدنًا وقرى في الضفة الغربية، وداهم منازل المواطنين واعتقل العشرات منهم بعد الاعتداء عليهم وتهديد عائلاتهم.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوبي المدينة، وداهمت منازل عدد من الأسرى المحررين، واحتجزتهم وحققت معهم ميدانيًا لساعات طويلة.

كما اندلعت اشتباكات ضارية، استهدف فيها المقاومون قوات الاحتلال بعبوات شديدة الانفجار، بعد اقتحامهم بلدة يعبد جنوبي المدينة.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير شرقي المدينة، مما أدّى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال المُتحمة للقرية.

كما أعلنت كتائب القسام في طوباس عن تمكُّن المجاهدين من استهداف آليات العدو المتوغلة داخل المدينة بوابل كثيف من الرصاص.

واستهدفت مجموعة أخرى من الشبان عدد من الآليات العسكرية المُقتحمة للمدينة وألقوا تجاهها عبوات ناسفة محلية الصنع.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر سامح مسلماني، واعتقلته بعد أن سرقت أمواله، وعاثت بمنزله خرابًا.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الليل الأولى، قرية رامين شرقي المدينة، وسط إطلاق نار كثيف، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع بين المنازل. كما احتجزوا عددًا من الشبان الذين كانوا يجلسون في أحد المقاهي، واعتدت عليهم وحققت معهم وفتّشت هواتفهم ومركباتهم الخاصة.

واقتحمت الآليات العسكرية ضاحية ارتاح جنوبي المدينة، واعتقلت المواطنين محمود جميل، وفادي جميل أسطى علي.

كما داهمت قوات صهيونية أخرى منازل عدد من المواطنين في ضاحية عزبة الجراد شرقي المدينة واعتقلت بعض الشبان، عُرف منهم: المواطن إياد قعدان ونجله عدي.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى بلدة حلحول شمالي المدينة، واعتقلت المواطن ماهر الأطرش ونجله يزن، والأسير المحرر رافع مضية، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي المدينة، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين، واعتقلت عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم، والاعتداء عليهم، غُرف منهم: محمد أحمد الجابري، وأحمد نواف جرابعة، وأحمد حلمي أبو قرع، والسيدة سماهر سليمان عطشى.

كما اعتقلت الطفل مأمون محمود لطفي حامد "17 عامًا" عند حاجز عسكري قرب بلدة سلواد.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في أحياء وقرى المدينة واعتقلت الأسير المحرر معاذ شريم، والشاب محمد مختار عبد القادر، والشقيقين سامح وأحمد أبو سنينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي المدينة، وبيت فوريك شرقي المدينة، مما أدّى إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال المُقتحمة للمدينة.



