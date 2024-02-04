بعد حملات المقاطعة.. "كوكاكولا "في تركيا تعتزم تغيير اسمها

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت مجموعة "Anadolu" القابضة والمالكة لـ كوكا كولا تركيا”، اعتزامها تعديل اسم علامتها التجارية لتصبح “Coca Cola A”، في إشارة إلى الحرف الأول من “Anadolu”، وذلك تجنبًا لحملات المقاطعة التي ألحقت خسائر كبيرة بها على خلفية العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي معرض تعليقه، قال طونجاي أوزيلهان، رئيس مجلس إدارة “أناضولو” القابضة، إن “قرار مقاطعة منتجات كوكا كولا ألحق الضرر في شركتنا نتيجة المعلومات المغلوطة بحقها”.

وأضاف أن شركة “كوكا كولا للمشروبات” (Coca Cola İçecek) هي شركة تركية، ورأسمالها ملك للأتراك ومدراءها أتراك، وجميع معداتها تركية بدءًا من المواد الخام وحتى أجهزة التبريد.

وأشار إلى أنه منعًا للخلط بين منتجات الشركة التركية ونظيراتها الأجنبية ستتم إضافة حرف “A” في العلامة التجارية التركية للإشارة إلى أنها منتج وطني.

يأتي ذلك، تزامنًا مع المقاطعة العالمية التي تطاول الشركات الداعمة لـ "إسرائيل"، ، كونها وسيلة شعبية للتعبير عن رفض سياسات الدول والشركات العملاقة الداعمة للاحتلال، في عدوانه على قطاع غزة، في وقت يواجه فيه دخول المساعدات الإغاثية للقطاع المحاصر والعلاج عبر المعابر الكثير من العقبات.