حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات للاحتلال جنوب لبنان

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، بعد إعلانه استشهاد اثنين من مقاتليه.

وقال الحزب في بلاغ عسكري، إن المقاومة الإسلامية استهدفت موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة، كذلك استهداف موقع "‏رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

كما أعلن "حزب الله"، مهاجمة ‏تجمع لجنود العدو جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة.‏

وقال، إن هذه العمليات تأتي دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداءات "الإسرائيلية" التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل.

بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بحيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات مروحين ومجدل زون والضهيرة وطير حرفا وكفركلا والعديسة، فيما شنّ غارةً على بلدة ميس الجبل، واستهدفت غارة أخرى من مسيّرة "إسرائيلية" منزلاً في بلدة بليدا، تزامنًا مع قصف مدفعي على أطراف البلدة.