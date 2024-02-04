خلال يناير.. الاحتلال ينفذ 58 عملية هدم بالضفة والقدس

غزة - فلسطين أون لاين

خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي 58 عملية هدم استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفاد تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال نفذت 58 عملية هدم، منها 22 مسكنًا مأهولاً، ومسكنان غير مأهولين، و16 منشأة زراعية، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وتركزت عمليات الهدم، بحسب التقرير، في محافظات الخليل وبيت لحم، والقدس وقلقيلية، مشيرة أيضا إلى 26 إخطارًا بهدم منشآت خلال الشهر نفسه.

كما وذكرت الهيئة، أن قوات الاحتلال نفذت 1407 اعتداءات، فيما نفذ المستعمرون 186 اعتداء.

وبينت، أن اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظة الخليل بواقع 63 اعتداء، ونابلس 38، ورام الله 23، وكان أبرزها إطلاق النار على الشاب توفيق عجاق في المزرعة الشرقية.

وأشار تقرير الهيئة إلى قيام المستعمرين بسرقة 47 رأسا من الماشية، و3 جرارات زراعية، إضافة إلى خيمتين، في حين استولت قوات الاحتلال على 82 مركبة، كما استولت على 7 تسجيلات كاميرات مراقبة، و15 جرافة وشاحنة، كما تم تسجيل 19 حالة سرقة لأموال ومصاغات ذهبية، والاستيلاء على 60 رأسا من الماشية.

ولفت التقرير إلى أن هجمات المستعمرين أدت أيضًا إلى اقتلاع وحرق ما مجموعه 836 شجرة منها 473 شجرة زيتون في محافظات بيت لحم وقلقيلية ونابلس والخليل، إضافة إلى قيامهم بسرقة أكثر من 70 رأسا من البقر، كما نفذوا 9 عمليات سرقة معدات مزارعين، و3 بيوت متنقلة وجرار زراعي.

وأوضح، أن الاعتداءات مؤخرًا باتت تأخذ شكلًا جديدًا وخطيرًا يتمثل في عنوانين إضافيين، الأول في الغرامات الباهظة التي بات يفرضها ما يطلق عليه بـ “مجلس المستوطنات" على المزارعين والرعاة الفلسطينيين، والتي تصل إلى مئات آلاف الشواقل، في آلية جديدة من أجل التضييق على المواطنين وإجبارهم على الرحيل، وثانيها بالأوامر العسكرية التي باتت تنشرها أجهزة الاحتلال من أجل الاستيلاء على الأراضي، ومن أجل تطبيق فكرة المناطق العازلة التي اقترحها سابقا المتطرف "بتسلائيل سموترتيش".

وحذرت هيئة مقاومة الاستيطان، من "السياسة الجديدة التي تتبعها دولة الاحتلال هذه الأيام بمنع المواطنين من الوصول إلى الأراضي وفق الأوامر العسكرية، والتي تتعارض تمامًا مع القوانين الدولية السارية والتي تحكم عمل الاحتلال في الأرض المحتلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات حالت دون وصول المواطنين إلى أكثر من نصف مليون دونم من أراضيهم نتيجة اعتداءات المستعمرين وإغلاقات قوات الاحتلال الممنهجة للقرى والمدن الفلسطينية في الفترة الأخيرة."

وصعدت حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين عملياتهم ضد الفلسطينيين بالضفة والقدس، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023، مخلفة 381 شهيدًا ونحو 4400 جريح، كما اتخذ وزراء بالحكومة الإسرائيلية عددًا من القرارات، دفعت المستوطنين إلى زيادة اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، أبرزها خطة توزيع السلاح التي يمضي بها وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، وخطة المناطق العازلة في محيط المستوطنات التي يسعى خلفها وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش".