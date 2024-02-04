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مصر تدعو لوقف إطلاق النار بغزة وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية

04 فبراير 2024 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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دعت مصر، الأحد، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة رفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة.

وعن نتائج المباحثات بين الوزيرين، قال شكري: "أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع".

وأضاف: "نؤكد رفض مصر التهـجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وتابع شكري: "يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

من جانبه، قال سيجورنيه: "نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف: "نحن قلقون بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى "إسرائيل".

ورد عليه تحالف تقوده الولايات المتحدة بهجمات على مواقع حوثية في اليمن أسفرت عن خسائر بشرية وفي البنى التحتية العسكرية للحوثيين.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الأحد، "27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة".

المصدر / الأناضول
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