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جنود الاحتلال يفجرون مسجدًا في قطاع غزة

04 فبراير 2024 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
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تواصل قوات الاحتلال استهداف المساجد في قطاع غزة، بالقصف والتفجير، ضمن عدوانها الوحشي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونشر جندي في جيش الاحتلال إسرائيلي على حسابه في "إنستغرام"، مشاهد لنسف مسجد "تميم الداري" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ضمن حملة استهداف ممنهجة طالت مئات المساجد في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وبحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن جيش الاحتلال دمر منذ بداية الحرب نحو 157 مسجدا بشكل كلي، و246 مسجدا بشكل جزئي"، لكن إحصائيات تقريبية تشير إلى أن أكثر من ألف مسجد جرى تدميرها كليا أو جزئيا في قطاع غزة، في إطار حملة ممنهجة على بيوت الله.
 

المصدر / عربي 21
#قطاع غزة #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي

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