لجنة بالنواب الأمريكي توصي بمساعدات عسكرية للاحتلال بقيمة 17.6 مليار دولار

لطفي النايب

يصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع على تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار دعم الكيان في حربه على غزة.



ووفق وكالة رويترز، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن المجلس بكامل هيئته قد يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون التمويل الذي طرحته لجنة المخصصات بالمجلس.



وكان المجلس- الذي يسيطر عليه الجمهوريون- وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

ورفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا الشرط، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد الكيان.

ووفقا للجنة المخصصات بمجلس النواب، فإن التمويل بقيمة 17.6 مليار دولار سيستخدم للمساعدة في تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وشراء أنظمة أسلحة متقدمة إضافية وإنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.



كما سيتم استخدام بعض الأموال لتجديد الأسلحة الأمريكية المقدمة للكيان بعد الهجوم الذي نفذته حماس في الأراضي المحتلة.

وقال جونسون في رسالته إلى زملائه: “الحاجة إلى دعم أقرب حلفائنا وقواتنا في المنطقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

ووفق رويترز، ليس واضحا إن كان أعضاء مجلس النواب من اليمين المتطرف سيرفضون تمويل “إسرائيل” دون توفير قدر مماثل من الأموال في أجزاء أخرى من الميزانية.