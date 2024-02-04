فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تجري مشاورات نهائية وضغوط على نتنياهو للموافقة على هدنة بغزة

أجيال الطوفان… هذا زمانكم

أجيال الطوفان… هذا زمانكم

ما أبعاد كشف عمليات "الموساد" المتكررة في تركيا؟

أبو عبيدة يكشف حصيلة عمليات القسام خلال الأيام الماضية

امنحهم فرصةً للعيش.. قصة أم غزية لم تتمكن من العثور على أطفالها لليوم الـ 53

في اليوم العالمي للسرطان.. المرضى في غزة يواجهون الموت مرتين

"الأونروا" تحذر من محدودية الحصول على مياه نظيفة بغزة

خلال يناير.. الاحتلال ينفذ 58 عملية هدم بالضفة والقدس

حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات للاحتلال جنوب لبنان

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

04 فبراير 2024 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
...
القدس.jpg

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد ، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وفي واقعة منفصلة، اعتدى مستوطنان، الليلة الماضية، على راهب ألماني في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن رئيس الرهبان البندكتان في الأرض المقدسة الأب نيقوديموس شنابل، تعرض لحادثة اعتداء وبصق من قبل مستوطن.

ويتعرض الرهبان في القدس، لاعتداءات متواصلة في السنوات الأخيرة من قبل المستوطنين المتطرفين، حيث أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الراهب شنابل للبصق والشتم.

#غزة #أمريكا #الاحتلال الإسرائيلي #بايدن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة