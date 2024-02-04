الحوثي: الضربات الهستيرية الأمريكية البريطانية لن تكبح مساندتنا لغزة

نزار الريحاني

أفاد المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية،يحيى سريع، فجر اليوم الأحد، أنّ طيران العدوان الأمريكي البريطاني شنّ 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مناطق متعدّدة في عدّة محافظاتٍ يمنية.

وأوضح سريع، في بيانٍ مقتضب نشره على صفحته الشخصية على منصة “إكس”، أنّ غارات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت محافظات صنعاء والحُدَيْدَة وتعز والبيضاء وحجّة ومحافظة صعدة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية إنّ هذه الاعتداءات “لن تمر دون ردٍ وعقاب”، مُجدّدا موقف اليمن بقوله إنّ الغارات “لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة”.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي في جماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي ردا على الغارات، “سنقابل التصعيد بالتصعيد وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة”.

وتوزعت الغارات الـ48 التي سنّها العدوان، حسب بيان سريع، كالتالي: 13 غارة استهدفت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و9 غاراتٍ على محافظة الحُديدة، و11 غارة على محافظة تعز، إضافةً إلى استهداف محافظتي البيضاء وحجّة بسبع غاراتٍ لكل منهما، كما شنّت طائرات العدوان غارةً على محافظة صعدة.