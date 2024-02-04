“تُتخمون العدو وتُحاصرون ذوي القربى”.. مفتي عمان يتّهم أنظمة عربية بدعم الكيان

أنيس العرقوبي

في رسالة نشرها على منصة إكس أمس السبت، وجه الخليلي رسالة تستنكر العجز العربي عن فك الحصار الصهيوني على شعب غزة.

وندّد المفتي العماني بـ”هرولة بعض الدول العربية لإمداد الكيان بالمؤن والغذاء وترك أهل غزة نهبا للموت والجوع والحصار والتشرد”.

وقال الشيخ الخليلي في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”إكس“، إن الظلم في غزة وفلسطين المحتلة بلغ أقصاه.

وتابع: “مصدر الظلم من كان يُرتجى منه العون على الخير والنصرة على العدو وإذ هو أشد من العدو نكاية وأعظم قسوة”.

وتابع الشيخ الخليلي مستنكرا: ”واعجباه من المسارعة في مساعدة العدو واتخامه بالشبع ومحاصرة ذوي القربى كأن المأساة تريح الضمائر وتنعش الحياة.”

وقال الخليلي إن “الشعب الفلسطيني المكافح المظلوم بينما يعاني من مسغبة الجوع ويقاسي من الحرمان؛ نرى نجدة ذوي قرباه للعدو اللدود بما يحتاجه وما لا يحتاجه من المؤن وقوافل من الشاحنات تتزاحم على الدخول في محطاتها! فأين الأخوة الإسلامية، والنخوة العربية، والنجدة الإنسانية؟!“.

وتابع الشيخ الخليلي: “عجزة الشعب الفلسطيني المكافح وأرامله وأيتامه لا يكادون يجدون ما يسد الرمق ويسعف الأمعاء الجائعة، ويطفئ حرارة الأكباد الظامئة، كما لا يجدون ما يدثر الأجساد العارية في البرد الشديد”.

وزاد المفتي العماني: “أين الأخوة الإسلامية والنخوة العربية والنجدة الإنسانية؟”.

واختتم الخليلي رسالته بأبيات شعر جاء فيها:

إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت.. فأقرب الشيء منا غارة الله

يا غارة الله جدي السير مسرعة… في حل عقدتنا يا غارة الله

وقصيد “يا غارة الله” للشيخ أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني وهو رجل الدعوة والإصلاح والتمكين، كما وصفه الدكتور علي الصلابي.

المدد للكيان والدعاء لغزة

تزيد تغريدة المفتي العماني من السجال الدائر في السوشيال ميديا بشأن موقف الأنظمة العربية من العدوان على قطاع غزة.



وفي وقت سابق، ندّد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعجز الدول العربية في إسناد المقاومة وإدخال المواد الإغاثيّة إلى قطاع غزة الذي يشهد مذابح مروّعة بحق النساء والأطفال والمسنين.

ويقول مغردون إن الأمر وصل ببعض الأنظمة العربية، -في إشارة إلى نظام السيسي في مصر- إلى “انتظار الإذن من الصهاينة أنفسهم لإدخال المدد للسكان المحاصرين بالبارود والبرد”.

ويعيب النشطاء على الأنظمة العربية دعمها قمع المقاومة ومحاولة استئصالها وتنسيقها مع الاحتلال الذي بات أمرا عاديا وغير مخجل.

وتأتي تغريدة المفتي العماني عقب كشف مصادر تابعة للكيان عن توقيع اتفاق بين الإمارات والمحتل لإنشاء جسر بري بين البلدين.

ونقل موقع فلسطين أون لاين في خبر سابق، أن وزيرة المواصلات في الكيان الإسرائيلي ميري ريجيف كشفت عن مخطط الاحتلال لتجاوز الاستهداف الحوثي في البحر الأحمر.

وأعلنت الوزيرة "الإسرائيلية" عن إنشاء محور التفافي يتجاوز الحوثيين، لنقل البضائع من الهند عبر أبو ظبي إلى الأراضي المحتلة.