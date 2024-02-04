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بالصور الطفلة "ماريا" تظهر بعد شهرين من صورتها الشهيرة تحت الأنقاض

04 فبراير 2024 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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نشر الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، صورة حديثة للطفلة "ماريا" التي اشتهرت لقطتها وهي تحاول إزالة الركام من على جسدها بعد قصف الاحتلال منزلها في قطاع غزة قبل نحو شهرين.

وفي صفحته عبر "إكس" نشر الشريف صورة تجمعه بالطفلة "ماريا"، قائلا: "بعد شهرين من توثيقي لحظة انتشال الطفلة ماريا عبد القادر من تحت أنقاض منزلهم، حيث استشهد فيه جدها وجدتها واثنان من إخوتها وآخرون من أقاربهم، وكانت ماريا تزيح بيديها الركام لتساعد فرق الإنقاذ بانتشالها!".

وتابع: "اليوم سعادتي غامرة إذ قدَّر الله أن ألتقيها وهي بصحة وعافية"

وعلق الشريف "بإذن الله تنتهي هذه الحرب وتسترد غزة عافيتها وترجع تنبض حياةً وأملًا كهذه الطفلة الجميلة".

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 27 ألفا، جلهم من النساء والأطفال، وذلك من العدوان الإسرائيلي الذي بدأ قبل 120 يوما.الطفلة (1).jpg
 

 

#إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي

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