حماس تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

أدانت حركة المقاومة الاسلامية حماس، يوم الأحد، العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمينة.

وقالت حماس في تصريح صحفي، وصل وكالة "صفا":ندين بشدة القصف الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، ونعده اعتداءً سافراً على سيادة دولة عربية شقيقة"

وأضافت أن العدوان "تصعيداً سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي تتحمل واشنطن والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته".

وجددت حماس تقديرها للموقف اليمني الأصيل في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد مجرمي الحرب الإسرائليين.

ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأمريكي الذي ينتهك سيادة دولنا العربية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ أكثر من 120 يوماً