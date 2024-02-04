فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تجري مشاورات نهائية وضغوط على نتنياهو للموافقة على هدنة بغزة

أجيال الطوفان… هذا زمانكم

أجيال الطوفان… هذا زمانكم

ما أبعاد كشف عمليات "الموساد" المتكررة في تركيا؟

أبو عبيدة يكشف حصيلة عمليات القسام خلال الأيام الماضية

امنحهم فرصةً للعيش.. قصة أم غزية لم تتمكن من العثور على أطفالها لليوم الـ 53

في اليوم العالمي للسرطان.. المرضى في غزة يواجهون الموت مرتين

"الأونروا" تحذر من محدودية الحصول على مياه نظيفة بغزة

خلال يناير.. الاحتلال ينفذ 58 عملية هدم بالضفة والقدس

حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات للاحتلال جنوب لبنان

شمعون يهوشوع هو أول قتيل "إسرائيلي" يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في شهر شباط/ فبراير الجاري.

المعارك مستمرة.. الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في المعارك بغزة

04 فبراير 2024 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
...
جندي (1).jpg

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد 4 فبراير 2024، عن مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الجندي القتيل هو شمعون يهوشوع (24 عاما)، وكان يخدم في كتيبة الهندسة 924 التابعة للواء هاريل.

وشمعون يهوشوع هو أول قتيل "إسرائيلي" يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في شهر شباط/ فبراير الجاري.

وفي 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين وجندي وإصابة أربعة بجروح خطيرة، في شمال وجنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 561، بينهم 224 بالمعارك البرية التي بدأت في الـ27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 27 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم أطفال ونساء

#قطاع غزة #المقاومة #كتائب القسام #جيش الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة