المعارك مستمرة.. الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في المعارك بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد 4 فبراير 2024، عن مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الجندي القتيل هو شمعون يهوشوع (24 عاما)، وكان يخدم في كتيبة الهندسة 924 التابعة للواء هاريل.

وشمعون يهوشوع هو أول قتيل "إسرائيلي" يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في شهر شباط/ فبراير الجاري.

وفي 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين وجندي وإصابة أربعة بجروح خطيرة، في شمال وجنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 561، بينهم 224 بالمعارك البرية التي بدأت في الـ27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 27 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم أطفال ونساء