"الحوثي": غارات أمريكية بريطانية تستهدف 6 محافظات يمنية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما على 6 محافظات يمنية بـ "48 غارة جوية".

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، نشره على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس".

وقال سريع: "شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية (على اليمن)".

وتوزعت هذه الغارات وفق سريع بـ" 13 غارة على صنعاء (شمال)، و9 غارات على الحديدة (غرب)، و11غارة على تعز (جنوب غرب)، و7 غارات على البيضاء ( وسط)، و7 غارات على حجة (غرب)، وغارة واحدة على صعدة (شمال)".

وأضاف: "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب".

ومساء السبت، أعلنت الحوثي، تعرض العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لقصف أمريكي بريطاني.

بدورها ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أنه "تم استهداف الحوثيين بسبب هجماتهم في البحر الأحمر".

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا ضربات جوية على 36 هدفا عائدا للحوثيين في 13 منطقة مختلفة في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، إن "القوات الأمريكية بجانب القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، نفذت ضربات ضد 36 هدفا عائدا للحوثيين في 13 منطقة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وتضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إبادة جماعية "إسرائيلية" بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات "إسرائيلية"، أو تنقل بضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.