الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في "تل أبيب" وحيفا

غزة - فلسطين أون لاين

تظاهر الآلاف من المستوطنين، مساء اليوم السبت، في ساحة "بيما" وسط "تل أبيب" ومناطق عدة في حيفا و"كفار سابا" والقدس؛ مطالبين بالإسراع في عقد صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين "الإسرائيليين" لدى المقاومة في غزة، وإسقاط حكومة "نتنياهو" ثم إجراء انتخابات مبكرة

وبحسب الإعلام العبري، أغلق متظاهرون بينهم أقارب وعائلات أسرى شارع 1 في منطقة "تل أبيب"، كما جرى إغلاق مسالك "أيالون" باتجاه الجنوب.وتوجه المئات بمسيرة باتجاه منزل نتنياهو، ورفعوا لافتات منها "نتنياهو مسؤول عن الإخفاق وحان الوقت لإجراء انتخابات" وهتافات تطالب بإقالته من رئاسة الحكومة.

وإلى جانب التظاهرات، رفع نشطاء "أمي يقظة"، وهي منظمة جديدة لأمهات تم تجنيد أولادهم للحرب ويدعون إلى انتخابات، يافطات على جسر حمد على الطريق رقم 1 وعلى جسر "نعوريم" على الطريق رقم 2، حملت عبارات "نتنياهو يقتلنا".

وتمارس عائلات المحتجزين "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، ضغوطًا كبيرة على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، وذلك في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

ومن نحو 250 مستوطنًا وجنديًا تم أسرهم، أطلق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، ولا يزال 132 أسيرًا في غزة، قضى 63 منهم بغارات للاحتلال، وفق تقديرات صحافية.