غزة - فلسطين أون لاين

تظاهر الآلاف في دول وعواصم عربية وأوروبية عديدة، اليوم السبت، للمطالبة بوقف "جرائم الإبادة" التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الألمانية برلين ومدينة ميونخ، والعاصمة التونسية، ومدينتي مالمو السويدية، وكوبنهاغن وأرهوس في الدنمارك، وميلانو في إيطاليا، وجنيف، مسيرات حاشدة دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي العاصمة البريطانية لندن، تظاهر أكثر من 200 ألف شخص مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وفق ما أفاد المنظمون.

وتأتي التظاهرة، وهي الثامنة في لندن منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تلبية لدعوة حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا، احتجاجاً على دعم الحكومة البريطانية المتواصل لإسرائيل وعدم دعوتها لوقف إطلاق النار.

وحمل المتظاهرون لافتات تحيي دولة جنوب أفريقيا على خطوتها بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهتف العديد منهم مطالبين السلطات المصرية بكسر الحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وجابت التظاهرة شوارع لندن قبل أن تختتم مسيرها أمام مقرّ الحكومة البريطانية، حيث أقيمت منصة خطابات، تحدث فيها عدد من الشخصيات السياسية.







