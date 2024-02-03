خلال يناير.. مقتل وإصابة 41 "إسرائيليًا" بعمليات للمقاومة بالضفة

غزة - فلسطين أون لاين

قال مركز معلومات فلسطين "معطى"، اليوم السبت، إن مطلع عام 2024 شهد استمرارًا لوتيرة عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أدى إلى مقتل 4 وإصابة 37 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا بجراح مختلفة.

وأفاد المركز، أنه خلال يناير الماضي، شهدت الضفة 569 عملًا مقاومًا "نوعيًا وشعبيًا"؛ بينها 70 عملية إطلاق نار و60 اشتباكًا مسلحًا، حيث نُفذت 51 عملية في جنين و23 بنابلس.

وبحسب تقرير المركز، أسفرت المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة والقدس عن استشهاد 63 فلسطينيًا، بنيران الاحتلال ومستوطنيه، 15 منهم في جنين و14 شهيدا ارتقوا طولكرم.

في السابع من شهر يناير الماضي، فجرت المقاومة عبوة ناسفة في وحدة خاصة لجيش الاحتلال، في حي الجابريات بجنين، أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة 3 جنود وضباط إسرائيليين من وحدة ماجلان بينهم 2 صنفت أنها خطيرة.

وتسلل ثلاثة مقاومين يوم 12 يناير، إلى مستوطنة "أدورا" المقامة على أراضي قرية ترقوميا غربي الخليل، ونفذوا عملية اقتحام وإطلاق نار أدت لإصابة مستوطن واستشهادهم.

وشهداء "عبور أدورا" هم: إسماعيل أحمد أبو جحيشة (19) عامًا)، ومحمد عرفات أبو جحيشة (15) عامًا) وعدي إسماعيل أبو جحيشة (16 عامًا)، وثلاثتهم أبناء عمومة.

ونفذ المقاومان أحمد زيدات ومحمود زيدات من بلدة بني نعيم بالخليل، عملية دهس وطعن مزدوجة، في رعنانا شمال "تل أبيب" في الداخل المحتل، يوم 15 يناير، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وجرح 20 آخرين بينها خطيرة.

ويوم 29 يناير، نفذ الشهيد وسيم أبو الهيجاء عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال في حيفا بالداخل المحتل، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي واستشهاد المنفذ.

ورصد مركز معطى؛ عمليتي دهس و2 عمليات طعن أو محاولة طعن. فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة 182 عملية، و10 عمليات إعطاب آليات عسكرية ومركبات للمستوطنين.

وخلال يناير الماضي، تواصلت الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال، وبلغ عدد المظاهرات والمسيرات 37 مظاهرة، و31 عملية إلقاء حجارة، و249 مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال، و9 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و17 عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وشهدت محافظات جنين وطولكرم ونابلس أعلى عدد من حيث عمليات المقاومة النوعية، حيث بلغت في جميم 87، و39 في طولكرم، و28 بنابلس.