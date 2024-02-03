الرئاسة العراقية تدعو إلى اجتماع طارئ لبحث الضربات الأمريكية

غزة - فلسطين أون لاين

دعت الرئاسة العراقية، اليوم السبت، إلى اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث والكتل السياسية، لبحث الضربات الأمريكية، مشددةً على أن الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إننا "نؤكد على أهمية عقد اجتماع طارئ للرئاسات والكتل السياسية، لبحث العدوان الذي تعرضت له مدينة القائم في محافظة الأنبار ومناطق حدودية عراقية أخرى غرب البلاد من قبل الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الجيش العراقي، إلى أن مدن القائم ومناطق حدودية عراقية تعرضت لضربات جوية من قبل طائرات أمريكية.

وندد المتحدث باسم الجيش العراقي بالهجمات، وقال إنها: "خرق للسيادة وتقويض لجهود حكومة العراق"، مضيفًا أن: "نتائج الضربات ستكون وخيمة على أمن واستقرار العراق والمنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس، أن الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة لبلاده في الأردن وأدى لسقوط 3 قتلى قد بدأ.

وقال بايدن: "بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافا داخل منشآت في العراق وسوريا"، مضيفًا أن "المنشآت المستهدفة في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة له لمهاجمة قواتنا".

وتابع: "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، مستدركا بالقول: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم".

المصدر / وكالة الأناضول