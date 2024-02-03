لـ "جمع التبرعات".. هآرتس: منظمة "زاكا" نشرت روايات كاذبة عن 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن عددًا من السياسيين والضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المتطوعين في منظمة زاكا الدينية (تحديد ضحايا الكوارث)، أسهموا في انتشار قصص غير صحيحة حول أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومنها قضية قطع رؤوس الأطفال.

وأفاد تحقيق جديد للصحيفة العبرية، أن منظمة "زكا" الدينية التي منحت مهمة جمع رفات قتلى عملية الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت روايات كاذبة عن فظائع لم تحدث بهدف جمع تبرعات بمبررات زائفة.

وتابعت "هآرتس"، أن "زكا" وأعضاؤها المتطرفون أطلقوا دعايات مزيفة عن رفات القتلى للتخلص من ديون أثقلت المنظمة لسنوات.

وسرد التحقيق المطول، قصصًا عن استغلال أعضاء المنظمة تواجدهم في مواقع الهجمات للتصوير والحصول على التبرعات.

ونقل التحقيق عن "شهود عيان" أن أعضاء من "زكا" كانوا يجرون مكالمات فيديو ويصورون جثثًا موضوعة في أكياس بلاستيكية، وأنه تم ترتيب المكان بشكل خاص لإثارة مشاعر المتبرعين.

وأشار التحقيق إلى، إنه تم توجيه بعض أنشطة المنظمة -التي كانت، عشية الحرب، متورطة في ديون ملايين الشواكل- نحو جمع التبرعات والعلاقات العامة والمقابلات الإعلامية والجولات للجهات المانحة.

وفي تقرير سابق، قالت الصحيفة إنه بعد مرور ثلاثة أشهر، على عملية طوفان الأقصى، فإن "الشرطة" ما تزال تواجه مصاعب في العثور على أدلة على وقوع "اعتداءات جنسية" خلال الهجوم، كذلك صعوبة في تحديد مكان الضحايا المزعومين، ولا تستطيع ربط الأدلة الموجودة بمن قالت إنهم ضحايا موصفون.