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الاحتلال: نفذنا 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في غزة

03 فبراير 2024 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن وحدة النقل العملياتي التابعة له نفذت أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الحرب إلى 2771 عسكريًا، بينهم 1276 منذ بدء الهجوم البري، يتلقى منهم 388 عسكريًا العلاج إثر إصابتهم في قطاع غزة، بينهم 39 جروحهم خطيرة، و240 متوسطة، و109 طفيفة.

وارتفعت حصيلة القتلى لأكثر من 530 جنديًا منذ بداية الحرب، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنّ عدد المعوّقين في "الجيش" الإسرائيلي، سيصل بحلول نهاية العام 2030 إلى 100 ألف.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مدير مستشفى "رعوت" الإسرائيلي تأكيده أن الحرب أوجدت تحديات في إعادة التأهيل العقلي والبدني للمتضررين".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي يتعامل منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مع آلاف الطلبات لجنود يحتاجون إلى مساعدة نفسية، مشيرةً إلى أن الأعراض التي يعاني منها الجنود هي الأرق والقلق والذعر، مما يؤثر على أدائهم في ساحة المعركة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) كشفت عن تلقي ألفي جندي إسرائيلي مساعدة الطب النفسي منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 200 خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع في عمليات عسكرية دقيقة، موقعةً خسائر في أرواح جنوده وآلياته.

#غزة #طوفان الأقصى

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