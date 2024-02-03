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محدث الحصيلة الكاملة لأربعة أشهر من حرب "الإبادة الجماعية" في غزة

03 فبراير 2024 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة - فلسطين أون لاين

لليوم الـ 120 على التوالي، نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول2023.

◻️ (120) أيام على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (2,325) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (34,238) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (27,238) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (12,000) شهيد من الأطفال.

◻️ (8,190) شهيدة من النساء.

◻️ (339) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (46) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (122) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

◻️ (66,452) مصاباً.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (140) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (295) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (183) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (264) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (66,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (30) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (150) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (122) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

#غزة #الاحتلال #العدوان المتواصل

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