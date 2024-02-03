الاتحاد الأوروبي مُحذّرًا: الشرق الأوسط منطقة غليان سينفجر في أي لحظة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الوضع في الشرق الأوسط يزداد توتُّرًا يوم بعد يوم ويمكن أن ينفجر في أي لحظة.

وأوضح بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الشرق الأوسط أصبح منطقة غليان سينفجر في أي لحظة.

وأشار إلى أنه لا يمكن توقُّع أي هدوء في البحر الأحمر طالما لم يتوقف العدوان على غزة.

وشدّد بوريل على ضرورة تجنّب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، خاصةً بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت عدة مناطق في سوريا والعراق، أمس الجمعة.

وفي السياق ذاته، حذّرت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، من خطورة تصاعد الوضع في المنطقة.

ودعت لحبيب في كلمتها إلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، والحرص على وصول المساعدات بشكل فوري وإطلاق سراح الأسرى.

ويُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نفّذت، الليلة الماضية، هجومًا على عدة مناطق في سوريا والعراق، مما أدّى إلى ارتقاء عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.