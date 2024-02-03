حماس "تدين بشدة" الهجوم الأمريكي على سوريا والعراق

غزة - فلسطين أون لاين

أدانتْ حركة المقاومة الإسلامية -حماس، اليوم السبت، العدوان الهمجي الذي شنّته أمريكا على العراق وسوريا، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وقالت حماس، في تصريح لها، إنّ هذا الهجوم تصعيد خطير وتعدّي على سيادة البلدين العربيين، وتهديد لأمنهما واستقرار المنطقة، وخدمة لأجندة الاحتلال التوسعية والتغطية على جرائمه المروعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما حمّلت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا.

وأكدت حماس أنّ المنطقة لن تشهدَ استقرارًا أو سلامًا إلّا بوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وإنهاء الاحتلال النازي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وهو ما يستدعي من واشنطن مراجعة سياساتها العدوانية.

وأوضحت الحركة أنّ الشعوب العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وفي تفاصيل القصف الأمريكي على العراق وسوريا، فقد نفّذت القوات الأمريكية سلسلة غارات على عدة مناطق في سوريا والعراق، مما أدّى إلى ارتقاء 6 شهداء بحسب ما تناقلته وسائل إعلام كردية سورية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية عن ارتقاء 16 شهيدًا وإصابة 25 مواطنًا جرّاء القصف الأمريكي العنيف على منطقتي العكاشات والقائم.

واستهدفت عدد من الطائرات الأمريكية منطقتي الحيدرية والشبلي، جنوبي مدينة الميادين بريف دير الزور.

كما شنّت الطائرات الأمريكية عددًا من الغارات محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وأفادت مصادر صحفية عن سماع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي التي تتعرض بشكل مستمر لهجوم من فصائل مسلحة.