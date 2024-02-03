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12 مجزرةً خلال 24 ساعة

في اليوم الـ120.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27238 شهيدًا

03 فبراير 2024 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهيدًا و165 إصابة.

كما أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 27238 شهيدًا، و 66452 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض، وفي الطرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #ارتفاع عدد الشهداء #طوفان الأقصى

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