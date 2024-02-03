"كلُّنا معكم".. مظاهرات حاشدة في تونس دعمًا وتضامنًا مع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

نظم مئات التونسيين، أمس الجمعة، مظاهرات حاشدة وسط العاصمة التونسية، تنديدًا بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وارتكاب آلاف المجازر الدامية بحق العائلات في غزة.

ودعا إلى المسيرة حزب التحرير الذي نشر تدوينةً يعبر فيها عن غضبه من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، داعيًا الشعب التونسي إلى إعلان غضبه والخروج إلى المظاهرات الحاشدة انطلاقًا من جامع الفتح بشارع الحرية، واتجهت نحو شارع الحبيب بورقيبة.

رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "أين الغيرة أين الثأر.. غزة يا أمة المليار" و "يا غزة لبيناك.. شعب تونس كلو معاك".

كما أعلنت 5 كتل برلمانية تونسية بالإضافة إلى مجموعة من النواب المستقلين في البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، عن دعمها ومساندتها لقطاع غزة.



وأكد رئيس كتلة حزب "صوت الجمهورية" علي الحفصي، أنّ استمرار الظلم والطغيان على الشعب الفلسطيني، والتنكيل بالأبرياء العزل من أبنائه ولّدا الانفجار والرغبة والصمود لاسترجاع الحق لأهله.

وفي وفقة تضامنية أخرى، نظمت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، وقفة مساندة وتضامن مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمنظمات الوطنية والناشطين الحقوقيين.



رفع المشاركون خلال الوقفة التضامنية عبارات تدعم المقاومة الفلسطينية، وتمجّد بطولات أهالي غزة وصبرهم وصمودهم أمام الحرب النازية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ 4 شهور.