عدوان أمريكي بريطاني على مدينة صعدة اليمنية

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم السبت، أن القوات الأمريكية البريطانية شنّت عدوانًا جديدًا على مدينة صعدة اليمنية.

وأوضحت وكالة سبأ اليمنية، أن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني شنّت 3 غارات شرقي مدينة صعدة شمالي البلاد، دون توضيح تفاصيل أخرى.

وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، أمس الجمعة، أنّ طيران العدوان الأمريكي البريطاني شنّ 7 غارات عنيفة ومتفرقة على محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وفي التفاصيل، استهدفت طائرات أمريكية بريطانية منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة بـ 4 غارات.

وفي وقت لاحق، استهدف العدوان الأمريكي البريطاني منطقة الجر مرة أخرى بـ 3 غارات جديدة، ما يرفع حصيلة الغارات على المنطقة إلى 7 غارات متفرقة.

يُذكر أن جماعة أنصار الله اليمنية أعلنت في تصريح سابق لها، أن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من القدرات العسكرية اليمنية. مؤكدًا أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن حتى وقف العدوان الصهيوني، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

و"تضامنًا مع غزة"، تواصل القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهداف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر وخليج عدن، بصواريخ مناسبة مسببةً إصابات مباشرة في أهدافها، الأمر الذي أثّر سلبًا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.