وسط اشتباكات مع المقاومين.. الاحتلال يُكثّف اقتحاماته لمدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لعدة مدن وقرى في الضفة الغربية، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة.

وفي متابعة آخر تطورات عمليات الاقتحام اليومية لمحافظات الضفة الغربية، فقد داهم الاحتلال منازل المواطنين في ساعات متأخرة من الليل، واعتدى على الشبان واعتقل عددًا منهم.

في طوباس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال، عقب اقتحام عدة آليات عسكرية شوارع المدينة، وتمكّن المقاومون من تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع بعدد من آليات الاحتلال التي كانت تجوب أحياء المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين واعتدت عليهم، واعتقلتْ والد الأسير أحمد أبو بشارة بعد تخريب منزله والعبث في محتوياته.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى، بلدة يعبد جنوبي المدينة، وداهمت منازل عدد كبير من المواطنين، واعتدوا على أحد الشبان أثناء التحقيق معه ميدانيًا.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الشابين أسعد وحسني عمرو، بالضرب المُبرح مما أدّى إلى إصابتهما بكسور ورضوض نقلا على إثرها إلى مستشفى ابن سينا الحكومي.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، وبلدة الدوحة، وقريتي بيت تعمر والعروج شرقي المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين بعد مُداهمة منازلهم والاعتداء عليهم، عرف منهم: الشاب خضر الحسنات، وبشار سالم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود السراحنة من مخيم الدهيشة، بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه وعلى شقيقته وسرقة مبلغ مالي من شقتها.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي المدينة، وداهمت منازل بعض المواطنين، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

وفي نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام عدد كبير من قوات الاحتلال مخيم بلاطة، في حين تمكّن المقاومون من تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بإحدى الجرافات الصهيونية التي كانت تقوم بتدمير وتجريف شوارع المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرقي المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة "الصوالحي" واعتقلت اثنين من أفراد العائلة وأجرت معهما تحقيقًا ميدانيًا قبل أن تُطلق سراحهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا ، بعد أن أطلق الجنود النار تجاه مركبته التي كان يقلها على طريق شرقي المدينة.