"مُحدث" أبرز تطورات اليوم الـ 120 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ120 على التوالي حربه النازية على قطاع غزة، من خلال شن آلاف الغارات العنيفة والقصف المدفعي والجوي على مناطق تواجد المدنيين. لم يسلم أحد في حرب الإبادة الجماعية التي تزداد وحشيتها يومًا بعد يوم على قطاع غزة، فمنذ اللحظة الأولى عاث هذا المحتل في المدينة خرابًا وفسادًا، نسف المربعات السكنية، دمّر البيوت فوق رؤوس ساكنيها، دنّس المساجد، وقصف الجامعات، وسرق آثارًا ووثائق ومخطوطات، وحاصر المشافي والمراكز الطبية، ونبش قبور الشهداء وسرق أعضاءهم، ونفّذ مئات من الجرائم المروعة بحق الأطفال والنساء والرجال الذين كانوا يحمون عائلاتهم.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهيدًا و165 إصابة.



كما أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 27238 شهيدًا، و 66452 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة

في خان يونس، أكدت جمعية الهلال الأحمر، ظهر اليوم، أن 11 نازحًا أصيبوا في مقر الجمعية جرّاء إلقاء قوات الاحتلال القنابل الدخانية نحوهم.

كما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف حي الأمل غربي المدينة، وإطلاق النار تجاه كل من يتحرك في المكان.

في غزة، أفادت مصادر صحفية أن الاحتلال الصهيوني نسف عدة منازل قرب مجمع أنصار غربي المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من سكان منطقة تل الهوا غربي المدينة، وأجبرت آخرين على النزوح إلى دير البلح.

وتعاملت طواقم الإسعاف مع شهيدين و3 إصابات بعد إطلاق قناصة الاحتلال النار بشكل كثيف في حي النصر غربي المدينة.

وذكرت مصادر طبية استشهاد 24 مواطنًا، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني ثلاثة منازل، اثنين منهما يعودان لعائلتي حجازي والهمص في حي الجنينة في رفح، والثالث يعود لعائلة أبو نصير في دير البلح وسط قطاع غزة.

التطورات الميدانية خلال الـ24 ساعة الماضية

كثّف الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الأخيرة غاراته العنيفة على عدة مناطق متفرقة في القطاع، إلّا أنّ مدن الجنوب شهدت قصفًا عنيفًا وارتفاعًا واضحًا في عدد الشهداء والإصابات.

في رفح، شنّت طائرات الاحتلال غارةً صهيونية على منزل يعود لعائلة "حجازي" بحي الجنينة، مما أدّى إلى ارتقاء 12 شهيدًا وإصابة 17 مواطنًا.

كما ارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الهمص" شرقي المدينة.

واستهدفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر المدينة. فيما شنّت الطائرات الحربية غارات متفرقة على عدة مناطق في حي الجنينة.



في خان يونس، أكد الهلال الأحمر استشهاد 4 مواطنين من بينهم مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الجمعية، وإصابة 6 آخرين جرّاء إطلاق الاحتلال النار على مقر الجمعية.

كما شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات على منطقة قيزان النجار جنوبي غربي المدينة.

وأكدت مصادر صحفية، مساء الأمس، أن جنود الاحتلال الصهيوني نسفوا بالمتفجرات مربعًا سكنيًا شرقي المدينة.

ودمّر الطيران الحربي مسجد أبي بكر الصديق على دوار عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار تجاه تجمع للأهالي في مخيم خان يونس، مما أدّى إلى إصابة مواطنين بجراح متفاوتة.

كما دمّرت طائرات الاحتلال منزلًا محيط مدارس العودة شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال معصرة أم القرى شرق عبسان الكبيرة، بالتزامن مع استهداف مدفعي لعدة مناطق متفرقة.



في ديرالبلح، قصفت طائرات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى، منزلًا لعائلة "أبو نصير" في شارع الطرزي، مما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة.

وشهدت سماء المدينة في ساعات الليل الأولى تحليقًا مكثفًا للطيران المروحي.

واستهدفت طائرات الاحتلال، وقت الظهيرة، أرضًا زراعية في منطقة البركة وسط القطاع.



وفي الزوايدة، قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية محيط "ترنس البابا" وسط القطاع.

وفي غزة، دمرت طائرات الاحتلال مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة. كما اندلعت مواجهات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور غربي المدينة.

وفي ساعات المساء، أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل كثيف تجاه منطقة أنصار ودوار أبو مازن ومحيط الجامعات غرب مدينة غزة.



