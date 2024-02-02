الهلال الأحمر: استشهاد 4 مواطنين بينهم مديرة في الجمعية بخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، استشهد 4 مواطنين اليوم بينهم مديرة دائرة الشباب والمتطوعين هدايا حمد بالإضافة إلى 6 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مقر الجمعية في مستشفى الأمل بخانيونس جنوب القطاع والذي يضم آلاف النازحين.

وأضاف الهلال، في بيان صحافي، أن طواقمه دفنت 5 شهداء اليوم في باحة المستشفى جراء تعذر نقلهم للمقابر بفعل محاصرة آليات الاحتلال العسكرية المستشفى من الجهات الأربع ومنع خروج أو دخول أي أحد إلى مباني المستشفى والجمعية، بما فيها حركة طواقم الإسعاف مع استمرار استهداف مستشفى الأمل وحصاره لليوم الثاني عشر على التوالي.

وطالب البيان، المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لتوفير الحماية لطواقم الهلال الأحمر العاملة في مقر الجمعية ومستشفى الأمل في خانيونس واحترام شارة الهلال الأحمر وفقا للقانون الدولي الإنساني.

كما دعا إلى ضرورة فتح ممر إنساني عاجل لإخلاء النازحين الذين يرغبون في المغادرة في ظل الظروف الخطيرة التي يعيشونها ولإجلاء المرضى والجرحى من ذوي الإصابات الخطيرة و"إلا فإنهم سيفقدون حياتهم في ظل استمرار حصار المستشفى".

وأشار الهلال، إلى أن مستشفى الأمل يعاني من نقص حاد في الأكسجين وفي المستلزمات الجراحية والمضادات الحيوية وأدوية المرضى من ذوي الأمراض المزمنة وغيرها من المستلزمات الطبية، مطالبًا بضرورة توفير الوقود لضمان استمرار عمل مولد الكهرباء.