(مُحدث) المقاومة تعلن قتل وإصابة 25 جنديًا إسرائيليًا بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة أن مقاتليها أجهزوا على 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة الصفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وأضافت "القسام" أن مقاتليها دكوا تجمعًا لجنود الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وبحسب بيانات أخرى، تمكن مقاتلو القسام من إيقاع 3 دبابات "ميركفاه" في كمين مركب واستهدافها بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في معارك شمال قطاع غزة، كذلك استهداف ناقلة جند "إسرائيلية" بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مؤلفة من 10 جنود، كانت متحصنة في منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى.

وكانت السرايا قالت قبل ذلك إنها قصفت بقذائف هاون عيار 60 تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة غرب خان يونس.

أضافت السرايا أنها قصفت موقع فجة العسكري شرق غزة بصواريخ "107" في عملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، كما استهدفت برجا للمراقبة شرق جباليا.

وفي الإطار قال أبو بلال، المتحدث باسم "كتائب المجاهدين" -أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة- إن مقاتلي الكتائب يخوضون اشتباكات ملحمية بأسلحة متنوعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بمدينة غزة.

وأضاف أبو بلال -عبر تطبيق تليغرام- أن المقاتلين أوقعوا إصابات مؤكدة في جنود وآليات الاحتلال، ويواصلون قصف القوات المتوغلة بالصواريخ والقذائف من العيار الثقيل. ووعد المتحدث العسكري بنشر مقاطع مصورة توثق تلك العمليات.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال التي تتوغل في قطاع غزة لليوم الـ 119 على التوالي.

ووفقًا لمعطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه الرسمي، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2812، ارتفاعًا من2807.

وكشف الموقع أن 429 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، و728 بجروح متوسطة، و1655 بجروح طفيفة. وتفيد معطيات الجيش الإسرائيلي، أيضًا، بأن 364 جنديًا وضابطًا لا يزالون يتلقّون العلاج في المستشفيات، بينهم 28 بحالة خطيرة و242 متوسطة و94 حالتهم طفيفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 561، بينهم 224 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.