فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسام: أجهزنا على 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غرب غزة

هنية والنخالة يؤكدان: دراسة أي مقترح يرتكز بشكل أساسي على إنهاء العدوان

الصحة العالمية: مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 100 ألف من سكان غزة

تزايد الطلب على خدمات الصحة العقلية في "إسرائيل"

بلدية غزة: نرفع درجة الخطورة حول فيضان بركة الشيخ رضوان

95 مجزرةً خلال الأسبوع الأول لقرار محكمة "العدل الدولية"

اليونسيف: 17 ألف طفل فلسطيني بغزة بلا عائلة

"حزب الله" يستهدف موقع عسكري تابع للاحتلال جنوب لبنان

800 مسؤول أميركي وأوروبي يوقعون رسالة ضد دعم "إسرائيل"

في اليوم الـ119.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27131 شهيدًا

القسام: أجهزنا على 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غرب غزة

02 فبراير 2024 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
...
بييس-1700073552.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة أن مقاتليها أجهزوا على 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفير في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وأضافت "القسام" أن مقاتليها دكوا تجمعًا لجنود الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وبحسب بيانات أخرى، تمكن مقاتلو القسام من إيقاع 3 دبابات "ميركفاه" في كمين مركب واستهدافها بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في معارك شمال قطاع غزة، كذلك استهداف ناقلة جند "إسرائيلية" بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال التي تتوغل في قطاع غزة لليوم الـ 119 على التوالي.

ووفقًا لمعطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه الرسمي، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2812، ارتفاعًا من2807.

وكشف الموقع أن 429 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، و728 بجروح متوسطة، و1655 بجروح طفيفة. وتفيد معطيات الجيش الإسرائيلي، أيضًا، بأن 364 جنديًا وضابطًا لا يزالون يتلقّون العلاج في المستشفيات، بينهم 28 بحالة خطيرة و242 متوسطة و94 حالتهم طفيفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 561، بينهم 224 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

 

#القسام #عمليات المقاومة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة