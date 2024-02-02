"حزب الله" يستهدف موقع عسكري تابع للاحتلال جنوب لبنان

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، استهداف موقع "‏رويسات العلم" الإسرائيلي، في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا جنوبي لبنان مرتين.

وأوضح الحزب في بيانين، أن العملية الأولى استهدفت الموقع باستخدام الأسلحة الصاروخية، ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر. أمّا العملية الثانية فقد استهدف خلالها المجاهدون انتشارًا لجنود الاحتلال في محيط الموقع نفسه.

وشدّد البيان، على أن الاستهدافين نُفِذا دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته، وضمن هذا الإطار تواصل المقاومة في لبنان عملياتها منذ 8 أكتوبر 2023 ضد أهداف الاحتلال على طول الحدود مع فلسطين المحتلّة.

يأتي ذلك، تزامنًا مع شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانًا جويًا بشن غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

كما ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدات مروحين وزبقين وجبل بلاط في القطاع الغربي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "القصف الإسرائيلي طال محيط تلة حمامص، في بلدة سردا (جنوب)، كما سقطت قذيفة دخانية على بلدة الخيام (جنوب)، بين المنازل".

وتشهد حدود الاحتلال مع جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توترًا شديدًا وتبادلًا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.