الصحة العالمية: مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 100 ألف من سكان غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت منظمة الصحة العالمية، أن 100 ألف شخص في قطاع غزة، إما استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا أو ما زالوا تحت الأنقاض، جراء العدوان المتواصل على القطاع المحاصر منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور بيبركورن، في بيان، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات المسجلة في غزة بلغ أكثر من 27 ألف حالة، 60 بالمئة منهم من النساء والأطفال، لافتًا إلى أن 13 مستشفى فقط يعمل في القطاع بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى، ولا تزال الإحالات الطبية للمرضى والمصابين بإصابات خطيرة إلى خارج غزة غير كافية.

وأضاف، أن الأمراض بانتشار وتسارع، حيث يوجد أكثر من 245 ألف حالة التهاب رئوي، و161 ألف حالة إسهال حاد، و70 ألف حالة جرب، و44 ألف حالة طفح جلدي، وأكثر من 6 آلاف حالة جدري مائي.

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 8 آلاف فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من قطاع غزة للتكفل العاجل بهم وهناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر.

وأعربت عن لاقلقها إزاء انتشار سوء التغذية الحاد وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق، وأن لا أحد في غزة في مأمن من المجاعة، وفقًا للتصنيف الدولي للأمن الغذائي.

وأشارت المنظمة، إلى أن وصول المرضى والمصابين والشركاء الصحيين، لإعادة إمداد المستشفيات لا يزال أمرًا صعبًا للغاية، مشيرة إلى أن الافتقار إلى ضمانات السلامة والممرات الإنسانية في غزة، يعيق تنفيذ العمليات الإنسانية؛ مما قدّ يؤدي إلى تفكيك النظام الصحي وانهياره بالكامل.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات داخل غزة، واستئناف دخول السلع الأساسية من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن السكان حالياً يتوجهون نحو رفح، مع تصاعد الهجمات في خان يونس، وأن الناس ينزحون في حالة جوع وضعف.

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و148 إصابة.

كما أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 27131 شهيدًا، و66287 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.