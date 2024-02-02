اليونسيف: 17 ألف طفل فلسطيني بغزة بلا عائلة

غزة - فلسطين أون لاين

لم يترك القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، أي مساحة آمنة حتى للأطفال، بل على العكس، 70% من الضحايا بحسب إحصائيات وزارة الصحة في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

ويواجه الأطفال، في غزة، الموت يوميًا وبصور عدة، أمام هجمات عشوائية تشنها “إسرائيل” بلا هوادة للشهر الرابع على التوالي، ومن ينجو منهم، يعيش فصولًا من الحرمان وظروفًا إنسانية وصحية مأساوية تفوق قدراتهم وأعمارهم، كما يحرمون من حقوقهم الأساسية كالدواء والغذاء ومياه الشرب، وهو ما يضرب بعرض الحائط كل العهود والاتفاقيات والأعراف الدولية والحقوقية الخاصة بسياسة الحروب.

وتتحدث وكالات الإغاثة بغزة عن الاستخدام الشائع للغاية لاختصار “WCNSF”، وهو اختصار لعبارة “طفل جريح، لا أسرة على قيد الحياة”، في توثيق الناجي الوحيد من العائلة.

وفي أحدث الإحصائيات، أفادت تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الجمعة، بأن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم، منذ بداية العدوان على غزة.

وقال جوناثان كريكس، مدير اتصالات اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الجمعة، إن التقديرات تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم. وأكد كريكس: "إن كل طفل من هؤلاء الأطفال لديه قصة مفجعة".

وأشار إلى، أنه زار غزة الأسبوع الماضي، وأن العائلات تعاني من ضائقة بسبب نقص الغذاء والماء والمأوى، وأن أفراد الأسرة وأطفالهم يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم.

وأوضح، أن الوضع الراهن يتسبب بظهور أعراض لدى الأطفال مثل القلق الشديد وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم، أو يمرون بنوبات تهيج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف.

وفي تقارير سابقة، قالت منظمات دولية، إن أكثر من 18 ألف طفل أصيبوا بجروح مختلفة في هجمات إسرائيلية، توصف حالات مئات منهم بالحرجة، فيما تعرض العشرات لبتر أطرافهم، فضلًا عن تعرض المئات لحروق شديدة في مناطق متفرقة من أجسادهم، وما يقارب 24 إلى 25 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة باتوا أيتامًا جراء استشهاد أحد أو كلا والديهم، بينما دُمرت أو تضررت منازل نحو 640 ألفًا منهم، ما تركهم دون مأوى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس "27 ألفًا و131 شهيدًا و66 ألفًا و287 مصابًا"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.