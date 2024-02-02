800 مسؤول أميركي وأوروبي يوقعون رسالة ضد دعم "إسرائيل"

غزة - فلسطين أون لاين

أصدر أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، رسالة عامة معارضة ضد دعم حكوماتهم لـ "إسرائيل"، في حربها ضد غزة.

وجاء في الرسالة، بحسب نسخة حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنّ "السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم".

كم أشار المشاركون أنّ "هناك خطرًا معقولًا في أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".

ووفق "نيويورك تايمز"، يكشف هذا الجهد عن مدى تأثير السياسات المؤيدة لـ"إسرائيل بين القادة الأميركيين والبريطانيين والأوروبيين، في إثارة المعارضة بين موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك العديد من الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم.

وأمس الخميس، كشف رئيس الحكومة الأيرلندية، ليو فارادكار، أنّ دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، على أساس أنّ الأخيرة ربما انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها المسؤولون في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، في رسالة واحدة، لانتقاد حكوماتهم علنًا بشأن الحرب، كما يقول المسؤولون الحاليون والسابقون الذين ينظمون هذه الجهود أو يدعمونها.

كما يقول المسؤولون، إنّ من واجبهم كموظفين مدنيين، المساعدة في تحسين السياسات والعمل من أجل مصالح دولهم، وأضافوا أنهم يتحدثون لأنهم يعتقدون أنّ حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب.