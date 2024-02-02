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13 مجزرة خلال 24 ساعة

في اليوم الـ119.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27131 شهيدًا

02 فبراير 2024 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و 148 إصابة.

كما أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 27131 شهيدًا، و 66287 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حرب الإبادة الجماعية #ارتقاع عدد الشهداء

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