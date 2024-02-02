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قصف صهيوني مُكثف على القرى الجنوبية في لبنان

02 فبراير 2024 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات مكثفة على عدة مناطق جنوبي لبنان.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أنّ الطيران الحربي شنّ ثلاث غارات عنيفة على بلدة الضهيرة مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال، ظهر اليوم، بلدة الخيام بقذائف دخانية، ومنطقة الحمامص بعدد من قذائف الهاون.

كما حلّقت طائرات الاستطلاع الصهيونية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة بشكل كثيف فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال، فجر الجمعة، أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين، كما أطلقت المدفعية عددًا كبيرًا من القذائف الثقيلة تجاه بلدة  "تلة العويضة"  جنوبي لبنان.

#طوفان الأقصى #قصف صهيوني #القرى الجنوبية في لبنان

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