السلطات التركية تعتقل 7 أشخاص بتهمة التعامل مع الموساد

غزة - فلسطين أون لاين

اعتقلتْ السلطات التركية، صباح اليوم، سبعة أشخاص للاشتباه بتعاملهم المباشر مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأكدت مصادر صحفية تركية، أن جهاز الاستخبارات التركي تمكّن من إلقاء القبض على سبعة أشخاص من ولايتي إسطنبول وإزمير، بعد تتبعه لتحركات هؤلاء الأشخاص، والوصول إلى معلومات استخباراتية حول بيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي.

وفي تفاصيل الحدث، أوضحت المصادر أن عددًا من المحققين الخاصين رصدوا قيام "الموساد" بأشنطة مشبوهة مثل جمع معلومات وصور عن أشخاص، واستخدام أجهزة تتبع ضد أهداف معينة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول أن 9 أشخاص اشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى الموساد بواسطة محققين خاصين.

وفي إطار تلك التحقيقات، نفّذت عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، اعتقلت فيها 7 من المشتبه بهم، فيما تبين أن الشخصين الآخرين معتقلين سابقًا في إطار التحقيقات ذاتها.

ويُذكر أن جهاز الاستخبارات التركي نفّذ عملية ضد محققين خاصين للموساد في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أسفرت عن توقيف 68 شخصًا، مازالوا على ذمة التحقيق حتى اللحظة.