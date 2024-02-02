وسط هجوم مسلح للمستوطنين.. حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات طالت عددًا من مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها مواجهات واشتباكات، واعتقال لعدد من المواطنين من مختلف أنحاء الضفة.

وفي متابعة آخر تطورات الاقتحامات اليومية، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في مخيم جنين واعتدت عليهم واعتقلتْ عددًا من الشبان.

في مدينة جنين، اقتحمتْ قوات الاحتلال منطقة وادي عز الدين، وداهمت منزل عائلة "الشهاب" واعتقلت نجل الأسير صقر الشهاب بعد أن اعتدتْ عليه، كما اعتقلت الشاب أحمد العجاوي ووالده بعد مُداهمة منزلهما وتخريب محتوياته.

كما اقتحم عدد كبير من جنود الاحتلال الحي الشرقي للمدينة، واعتقلوا الشقيقين عماد وعمر صقر الصانوري بعد أن داهموا منزلهما وعاثوا به خرابًا.

وفي ساعات الليل الأولى، اقتحمت عدة آليات عسكرية شمال المدينة، مما أدّى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات بين الشبان والقوات المُقتحمة.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المدينة، ترافقها جرافة (D9) بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة في سماء المدينة والمخيم.

في نابلس، هاجمت عصابات المستوطنين المسلّحة منازل المواطنين في منطقة الجورة الواقعة على أطراف بلدة الساوية، وأحرقوا مركبة أحد المواطنين.

كما اقتحمت الآليات العسكرية الجهة الغربية من المدينة، وداهمت عدة أحياء ومناطق قبل انسحابها من المكان.

في قلقيلية، شنّت قوات الاحتلال حملة اقتحامات لقرية باقة الحطب، وبلدة عزون، وقرية حجة شرقي المدينة.

كما داهم قوات الاحتلال منازل المواطنين في عدة قرى، وشنّت حملة اعتقالات واسعة لأكثر من 12مواطنًا.

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال، في ساعات الفجر الأولى مخيم عين السلطان، وداهمت منزلًا لعائلة "الغرام" واعتدت على أفراد العائلة، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة، وحاصرت منزل أحد المواطنين، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير حامد القواسمة، وعاثت به خرابًا واعتدت على شقيقه بالضرب المبرح.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي المدينة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وسط مواجهات ضارية بين الشبان والقوات المُقتحمة للبلدة.