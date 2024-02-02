"مُحدث".. أبرز تطورات اليوم الـ 119 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنُّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 119 على التوالي، لم يترك خلالها الاحتلال جريمةً إلّا وقد ارتكبها بحق المدنيين والآمنين في بيوتهم، مستخدمًا أساليب القتل والتدمير كافة، من خلال شن الغارات العنيفة، والقصف المدفعي والجوي والزوارق الحربية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين والمخطوفين أيضًا.

وفي متابعة آخر الإحصائيات لليوم الـ 119، ارتكب الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و 148 إصابة. كما أكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، إلى 27131 شهيدًا، و 66287 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



تطورات الأحداث الميدانية خلال الساعات الأخيرة



وفي رصد آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" في غزة منذ الصباح حتى اللحظة، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني شن الغارات والقصف المدفعي والجوي على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.



في خانيونس، واصلت قوات الاحتلال إطلاق النار بشكل كثيف تجاه مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مع تهديدها المتواصل للطواقم الطبية والنازحين لإجبارهم على إخلاء المستشفى.

أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار تجاه تجمع للأهالي في مخيم خان يونس، مما أدّى إلى إصابة مواطنين بجراح متفاوتة.

وأفادت مصادر صحفية، أن جيش الاحتلال نسف عددًا من منازل المواطنين في مناطق غربي المدينة، وفي منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي المدينة.

كما دمّرت طائرات الاحتلال منزلًا محيط مدارس العودة شرقي المدينة.

وفي ظهر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال معصرة أم القرى شرق عبسان الكبيرة، بالتزامن مع استهداف مدفعي لعدة مناطق متفرقة.

وفي رفح، استهدفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر المدينة. كما شنّت طائرات الاحتلال غارات متفرقة على عدة مناطق في حي الجنينة.

في دير البلح، استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في منطقة البركة وسط القطاع.

وفي غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه منطقة أنصار ودوار أبو مازن ومحيط الجامعات غرب مدينة غزة.

كما وصل المستشفى المعمداني شهيدان ارتقيا جرّاء غارة صهيونية على مدينة غزة.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية



وفي متابعة آخر التطورات الميدانية، فقد شهدت عدة مناطق شمالي قطاع غزة، وبعض المناطق في خان يونس، انسحاب لعدد كبير من قوات الاحتلال، الأمر الذي تبعه عودة بعض المواطنين إلى أماكن سكنهم ليتفقدوا الدمار الكبير الذي حل بكافة المباني السكنية والمساجد والمدارس والمشافي.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة في المدينة. وقصفت الطائرات الحربية منطقة أبراج طيبة بشكل متواصل وكثيف.

وأعلنت الطواقم الطبية عن إصابة مواطنين نازحين داخل المستشفى الأوروبي شرقي المدينة، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا سكنيًا بالقرب من المستشفى.

كما أُصيب 13 مواطنًا إثر قصف الاحتلال منزلًا بالقرب من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي المدينة.

كما أكدت مصادر صحفية أنه تم العثور على جثة 12 شهيدًا من عائلة شراب ارتقوا جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلهم قبل أسابيع.

وخلال ساعات الظهيرة، ارتقى شهيد وأُصيب 9 مواطنين جرّاء قصف الاحتلال الصهيوني تجمعًا للأهالي في جورة العقاد في خان يونس.

كما شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات متفرقة شرق مدينة خان يونس.

فيما وصل مجمع ناصر الطبي 14 شهيدًا بعد تراجع جزئي لآليات الاحتلال من محيط معسكر خان يونس



وفي رفح، ارتقى 6 مواطنين إثر قصف صهيوني استهدف منزلًا يعود لعائلة "الديري" في حي النصر شرقي المدينة.

كما شنّت الطائرات الحربية غارات متفرقة على عدة مناطق شرقي المدينة.

وفي النصيرات، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على المخيم، كما قصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل بحر النصيرات وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.

وفي دير البلح، نُقل 6 شهداء تحللت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد تراجع قوات الاحتلال من عدة مناطق شرقي المدينة.

وفي غزة، ارتقى مواطنان قرب مستشفى أصدقاء المريض غربي المدينة.

كما شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة تل الهوا، وحي الدرج في المدينة.