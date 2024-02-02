أبرز تطورات اليوم الـ 119 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنُّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 119 على التوالي، لم يترك خلالها الاحتلال جريمةً إلّا وقد ارتكبها بحق المدنيين والآمنين في بيوتهم، مستخدمًا أساليب القتل والتدمير كافة، من خلال شن الغارات العنيفة، والقصف المدفعي والجوي والزوارق الحربية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين والمخطوفين أيضًا.

وفي متابعة آخر الإحصائيات ارتكب الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدًا و 190 إصابةً. كما أكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، إلى 27019 شهيدًا، و66139 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وفي متابعة آخر التطورات الميدانية، فقد شهدت عدة مناطق شمالي قطاع غزة، وبعض المناطق في خان يونس، انسحاب لعدد كبير من قوات الاحتلال، الأمر الذي تبعه عودة بعض المواطنين إلى أماكن سكنهم ليتفقدوا الدمار الكبير الذي حل بكافة المباني السكنية والمساجد والمدارس والمشافي.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة في المدينة. وقصفت الطائرات الحربية منطقة أبراج طيبة بشكل متواصل وكثيف.

وأعلنت الطواقم الطبية عن إصابة مواطنين نازحين داخل المستشفى الأوروبي شرقي المدينة، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا سكنيًا بالقرب من المستشفى.

كما أُصيب 13 مواطنًا إثر قصف الاحتلال منزلًا بالقرب من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي المدينة.

كما أكدت مصادر صحفية أنه تم العثور على جثة 12 شهيدًا من عائلة شراب ارتقوا جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلهم قبل أسابيع.

وخلال ساعات الظهيرة، ارتقى شهيد وأُصيب 9 مواطنين جرّاء قصف الاحتلال الصهيوني تجمعًا للأهالي في جورة العقاد في خان يونس.

كما شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات متفرقة شرق مدينة خان يونس.

فيما وصل مجمع ناصر الطبي 14 شهيدًا بعد تراجع جزئي لآليات الاحتلال من محيط معسكر خان يونس



وفي رفح، ارتقى 6 مواطنين إثر قصف صهيوني استهدف منزلًا يعود لعائلة "الديري" في حي النصر شرقي المدينة.

كما شنّت الطائرات الحربية غارات متفرقة على عدة مناطق شرقي المدينة.

وفي النصيرات، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على المخيم، كما قصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل بحر النصيرات وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.

وفي دير البلح، نُقل 6 شهداء تحللت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد تراجع قوات الاحتلال من عدة مناطق شرقي المدينة.

وفي غزة، ارتقى مواطنان قرب مستشفى أصدقاء المريض غربي المدينة.

كما شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة تل الهوا، وحي الدرج في المدينة.