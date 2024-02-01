نفي مصري لوجود ترتيبات أمنية مع الاحتلال بشأن محور "فيلادلفيا"

غزة - فلسطين أون لاين

نفى مصدر أمني مصري، الخميس، وجود أي ترتيبات أمنية مع "إسرائيل" بشأن محور "فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر أو قرب التواصل لاتفاق بشأنه، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من الحكومة.

جاء ذلك، بالتزامن مع ما نشرته إذاعة جيش الاحتلال، في وقت سابق الخميس، عن اقتراب مصر و"إسرائيل" من التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح ومحور فيلادلفيا. وكذلك مع توجه "إسرائيلي" بالسعي إلى السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا، بداعي "منع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس".

وكانت وسائل إعلام عبرية، تحدثت عن وجود "محادثات جادة ومستمرة بين مسؤولين في إسرائيل وبين مسؤولين في مصر من بينهم مدير المخابرات عباس كامل بشأن مسار العمل الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا".

وبحسب الإعلام العبري، تشمل التفاهمات تعهدًّا إسرائيليًا لمصر بعدم شن عملية عسكرية في رفح طالما فيها هذا العدد الكبير من النازحين. ولم تقرّر بعد إلى أين ستنقل "إسرائيل" النازحين من رفح، سواءً إلى خانيونس أو إلى شمالي قطاع غزة.

كما والاتفاق على "دور معيّن" لإسرائيل في محور فيلادليفيا، دون وجود ثابت لجيش الاحتلال هناك، ويحتمل أن يكون ذلك عبر وسائل تكنولوجية.

وذكرت إذاعة الاحتلال، تعهد دولة عربية خليجية ستموّل إنشاء جدار تحت الأرض لفصل قطاع غزة عن سيناء، بادعاء القضاء على أنفاق تدّعي "إسرائيل" أنها موجودة هناك. ورفضت الرقابة العسكرية نشر اسم الدولة الخليجية، التي تجري حكومة الاحتلال اتصالات معها.

في المقابل، حذر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية ضياء رشوان، الاثنين، من أن أي تحرك من قبل الاحتلال الإسرائيلي نحو السيطرة على ممر فيلادلفيا في قطاع غزة "سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية".

وقال رشوان، إن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة"

وأضاف أن تلك "المزاعم والادعاءات الباطلة تشمل وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، منها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود"، لافتا إلى أن "مصر دمرت أكثر من 1500 نفق، وقامت بتقوية الجدار الحدودي مع غزة، وأنشأت منطقة عازلة بطول 5 كم، لمنع أي عملية تهريب إلى القطاع".